Тестирование нового маршрута беспилотной доставки проведут в Нижнем Новгороде

Он свяжет улицы Костина и Коминтерна.

Источник: Живем в Нижнем

С 22 апреля в Нижнем Новгороде начнут тестировать новый маршрут по аэродоставке мелкогабаритных грузов. Он свяжет улицы Костина и Коминтерна, сообщили в АНО «Горький Тех».

Как стало известно, испытания организуют в рамках действующего в области Экспериментального правового режима (ЭПР): он позволяет тестировать инновационные технологии в различных условиях.

Полеты дронов будут проходить в соответствии с требованиями безопасности. БПЛА, предназначенные для доставки грузов, оснащены аэронавигационным оборудованием, парашютной системой и огнями безопасности. Нижегородцы и гости города смогут увидеть аэрокурьеров с земли.

Ранее мы писали о задержке поездов из-за атаки вражеских беспилотников.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше