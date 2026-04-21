Экс-мэр Саратова погиб в ДТП при столкновении с грузовиком

В Саратовской области в ДТП погиб бывший глава Саратова Николай Романов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.
Авария произошла утром 21 апреля в Калининском районе, вблизи села Казачка. Легковой автомобиль Mercedes под управлением мужчины 1949 года рождения столкнулся с грузовиком Volvo.
В результате ДТП погиб водитель иномарки. В правоохранительных органах подтвердили, что погибший — бывший мэр Саратова.
Николай Романов — российский государственный и политический деятель — родился 29 ноября 1949 года. С 2001 года работал в администрации Энгельсского муниципального образования, где до 2006 года занимал пост заместителя главы по экономике и управлению имуществом. С марта по июнь 2006 года исполнял обязанности главы администрации Энгельсского района.
В июне 2006 года перешел в администрацию Саратова на должность первого заместителя мэра, а 28 июля того же года решением городской думы был избран главой администрации города. В ноябре 2007 года ушел в отставку. Позже трудился общественным советником главного федерального инспектора по Саратовской области.
