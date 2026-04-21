«Организаторы сами решают, страховать ли свою ответственность перед третьими лицами»

"На страховом рынке есть универсальный продукт по страхованию гражданской ответственности владельцев нежилых помещений: торговых центров, кинотеатров, театров, цирков. Он предполагает максимально возможное покрытие ответственности владельца за причинение вреда не только жизни, здоровью, но и имуществу любых третьих лиц.
В то же время, как и любой вид добровольного страхования гражданской ответственности, данный вид пока пользуется спросом только у самых сознательных и ответственных страхователей. Скорее, можно говорить о разовых договорах, заключаемых ответственными собственниками мест массового посещения, а не о сложившейся системе страховой защиты посетителей ТРЦ, аквапарков, кинотеатров и других объектов.
Тема введения обязательного страхования организаторов массовых мероприятий, как правило, обсуждается всякий раз после резонансных событий.
Всероссийским союзом страховщиков уже давно разработана концепция финансового обеспечения ответственности в отношении объектов с массовым пребыванием людей. Она предполагает обязательное страхование гражданской ответственности владельцев таких объектов, площадь которых превышает 50 квадратных метров, а в мероприятиях участвует от 50 человек.
На практике сегодня организаторы массовых мероприятий, как правило, самостоятельно принимают решение о том, страховать свою ответственность перед третьими лицами или нет".