Путин напомнил о механизме страховки, говоря о паводках в Дагестане

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации с паводками в Дагестане, отметил, что страховка может стать хорошей помощью гражданам.

«Страховка — хорошее подспорье, поэтому, может быть, с регионального уровня как-то найти механизмы, которые помогали бы людям осуществлять эту страховку, с федерального уровня что-то делать. Всё-таки это хороший способ защиты интересов граждан», — сказал Путин в ходе встречи с представителями муниципального сообщества.

Он отметил, что обсудит этот вопрос с правительством.