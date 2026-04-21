В Ладушкине хотят открыть музей в здании старой сыроварни, которое находится рядом с 800-летним дубом

Возле знаменитого 800-летнего дуба в Ладушкине появится музей. А вот само дерево пока останется за оградой. Об этом «Клопс» сообщили в администрации округа в ответ на официальный запрос.
Музей в сыроварне.
Власти решили перевезти городской музей в старую сыроварню, которая расположена в нескольких метрах от дуба. Однако сначала здание нужно отремонтировать, а территорию у памятника природы — облагородить.
Сейчас для этих работ готовят проектно-сметную документацию. Когда она её одобрят эксперты, администрация направит заявки на участие в региональных программах. «Финансирование планируется как из регионального, так и из местного бюджета», — говорится в ответе на запрос.
У дуба планируют уложить новую плитку, поставить скамейки, фонари и провести другие работы по благоустройству. Когда они завершатся, пока неизвестно.
Открыли, но не совсем.
Глава муниципалитета Ахилл Феохариди заявил, что площадку у дуба откроют для свободного посещения. Но первый — и пока единственный — раз увидеть вблизи старое дерево можно будет на празднике, который состоится 24 апреля.
После фестиваля дуб снова на время оградят от посетителей. Как объяснили в администрации, власти планируют найти подрядчика, который займётся охраной дерева. Сейчас для потенциальных сторожей только готовят техническое задание.
«Как только указанный договор будет заключён, территория откроется для посещения всеми желающими», — пояснили в администрации.
Когда появится охрана, у посетителей будет только один запрет: заходить за ограждение. За повреждение памятника природы вандалам будет грозить административная и даже уголовная ответственность.
Черешчатый дуб в Ладушкине является одним из старейших деревьев Калининградской области. Обхват ствола у основания составляет 13,2 метра, а диаметр проекции кроны — до 40 метров. Дуб признали памятником природы областного значения в 1985 году, и его изображение даже размещено на городском гербе.
Дуб решили открыть для посещения по просьбам местных жителей, заявил губернатор Алексей Беспрозванных.