Ограничения движения на площади Минина 22 апреля отменяются

Запланированные ранее перекрытия в центре Нижнего Новгорода не вступят в силу из-за переноса массового мероприятия.

В Нижнем Новгороде 22 апреля не будет вводиться ограничение движения на площади Минина и Пожарского и прилегающих к ней улицах. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Решение об отмене ранее анонсированных мер связано с переносом мероприятия, для которого планировалось перекрытие центральных дорог.

Ранее предполагалось, что в этот день с 00:01 до 16:00 будет закрыт проезд по участку от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной, а также по улицам Ульянова, Минина, Георгиевскому съезду и другим близлежащим проездам. Автомобилистам больше не требуется заранее освобождать парковочные места в указанных зонах и менять привычные маршруты.

О новой дате и времени введения ограничений в связи с проведением данного мероприятия в ЦОДД пообещали сообщить дополнительно.

Ранее движение по двум объездным дорогам в Нижегородской области восстановили.