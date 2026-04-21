Путин поручил помочь жителям Дагестана, чьи дома пострадали от паводков

Путин поручил выделить помощь жителям Дагестана, чьи дома пострадали от паводков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил найти решения для помощи жителям Дагестана, чьи поврежденные паводком дома были построены без должного оформления.

Глава государства во вторник проводит совещание с главами российских муниципальных образований.

Президент отметил, что многие строения, домовладения были построены без должного оформления. Нужно, имея это в виду, в будущем делать все для того, чтобы оформление было своевременным, в нужном и полном объеме, добавил он.

«Но, и вот это, все, что скажу после этого “но” — очень важно. Но люди построили, и часто у них ничего другого, кроме того, что было построено, даже с нарушением этих нормативных документов, у них ничего нет. И сделать вид, что и республика, и Россия в целом здесь ни при чем, и не помогать этим людям — нельзя. Нужно им все равно помогать, и я вас прошу найти эти нормативные правовые решения, такую же команду получили федеральные органы власти, чтобы не было излишнего формализма — людям нужно помочь», — сказал Путин в ходе совещания.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше