Валерий Давлетшин раскрыл секрет успеха «Агидели» из Уфы

Прошедший игровой сезон Женской хоккейной лиги выдался не простым и оставил двоякое впечатление. Об этом «Башинформу» сказал старший тренер женской хоккейной команды «Агидель» Валерий Давлетшин.

Источник: Башинформ

«Начало сезона у нас, в общем то, было неплохое. Но немножко выбила поездка на Сахалин, поскольку там всё-таки немного другие условия. Поэтому нам пришлось перестраиваться. В целом по сезону где-то были спады, но мы старались держать команду ровно. Девочки понимали, что они делают и работали», — сказал «Башинформу» Валерий Давлетшин.

Наставник «Агидели» также отметил, что в Лиге команды сделали большой шаг вперёд в прогрессе и показывали серьёзную конкуренцию в борьбе за трофей.

«Соперницы конечно, сильнее, потому что в Нижнем Новгороде закрылась команда “Торпедо” и те хоккеистки, которые в ней выступали, перешли в другие коллективы. Поэтому укрепились “Сахалин”, “Динамо-Нева”, они взяли сильных игроков. Уровень хоккея повысился за счёт этого, распределилась ровная такая платформа, где в каждой команде есть лидеры. Они доказывали своей игрой, что на данный момент они являются непосредственно лидерами команды и вели за собой. Тоже самое и в нашей команде. Да, хоккей выравнивается», — сказал Валерий Давлетшин.

Объяснил старший тренер самое главное — в чём сила «Агидели».

«Характер, труд, дисциплина. Всё через работу. Девочки старались, трудились, показали, что они могут выигрывать и тяжёлые матчи. Вот когда всё хорошо, это здорово, всё получается. А вот когда тяжело и не получается, и надо себя заставить — вот здесь и проявляется характер и умение побеждать», — отметил Валерий Давлетшин.

Напомним, хоккеистки «Агидели» в четвёртом матче финальной серии одержали победу над командой «Торнадо» из Воскресенка Московской области, став семикратными чемпионами России и шестикратными обладателями Кубка ЖХЛ.

Сегодня Глава Башкирии Радий Хабиров наградил хоккеисток «Агидели» за очередную победу в ЖХЛ.

Наши девушки — молодцы. Это заслуженная и очень важная для нас победа.

сказал Радий Хабиров