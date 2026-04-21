Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Куршской косе укрепили уязвимый участок авандюны, по которому гости нацпарка любят прогуляться к морю

Место напротив визит-центра защитили сразу несколькими способами.

Источник: Клопс.ru

На Куршской косе 30 волонтёров укрепили уязвимый участок авандюны на 14 километре. Об этом администрация национального парка пишет в своём телеграм-канале.

Место находится напротив визит-центра. «Применили различные способы удержания песка: щиты, фашины и устил хворостом. Ежедневно множество людей проходит на море по этому участку, служащим наглядной иллюстрацией к информации о способах укрепления авандюны», — говорится в сообщении.

На Куршской косе достроили переход, который должен защитить авандюну на 13 километре от разрушения. В администрации нацпарка говорили, что хотят направить туристов по разрешённым маршрутам, чтобы уберечь природный ландшафт.