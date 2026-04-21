Дожди и штормовой ветер ожидаются в Ростовской области

Ухудшение погоды прогнозируют вечером 21 апреля и в первой половине 22 апреля.

Источник: Комсомольская правда

До конца суток 21 апреля, а также ночью и в первой половине дня 22 апреля местами по Ростовской области ожидаются сильные грозовые дожди с градом и ветром до 20−23 м/с. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Спасатели просят всех быть осторожными. Во время стихии лучше быть в помещении. Если же непогода застанет на улице, нельзя находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электричества необходимо отключать технику. При любых происшествиях следует звонить по номерам «101» или «112».

