За отказ показывать содержимое телефона на границе россиян теперь могут задержать

Российские пограничники получили право изучать содержимое смартфонов и ноутбуков въезжающих в страну. Однако сотрудники могут только попросить пассажиров показать переписки, а не заставлять их это сделать. Об этом kp.ru рассказала адвокат Мария Ярмуш.
Специалист отметила, что при такой просьбе россияне не смогут отказаться, сославшись на конституционное право на личную тайну. В противном случае гражданина могут задержать на 48 часов по статье 14 закона «О полиции».
«Основание — подозрение в совершении преступления. За это время можно подготовить судебное решение, а гражданин может обратиться за помощью к адвокату», — объяснила юрист.
Кроме того, пограничники вправе досмотреть вещи гражданина. Это более серьезная юридическая процедура, для которой не требуется добровольного согласия гражданина.
