За отказ показывать содержимое телефона на границе россиян теперь могут задержать

Российские пограничники получили право изучать содержимое смартфонов и ноутбуков въезжающих в страну. Однако сотрудники могут только попросить пассажиров показать переписки, а не заставлять их это сделать. Об этом kp.ru рассказала адвокат Мария Ярмуш.