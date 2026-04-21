«Вы прекращайте, сколько можно-то?»: Хабиров устроил разнос из-за жалоб на вывоз мусора в Уфе

Руководство «Спецавтохозяйства по уборке города» сменилось в марте — после критики со стороны главы уфимской администрации Ратмира Мавлиева. Прежний директор, экс-глава Советского района Рустем Рахматуллин, занял этот пост в сентябре 2025 года, однако, судя по всему, с задачами не справился. Теперь предприятие возглавляет Ильдар Абдуллин — выходец из Нефтекамска.