«Вы прекращайте, сколько можно-то?»: Хабиров устроил разнос из-за жалоб на вывоз мусора в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работу уфимского «Спецавтохозяйства по уборке города» и пригрозил заменить его. Это произошло сегодня на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.
Хабиров обратился к первому вице-мэру Уфы Сергею Кожевникову и потребовал навести порядок. По словам главы республики, жители столицы регулярно жалуются на качество вывоза мусора. Хабиров выразил недоумение: Уфа — крупный город с деньгами и сильной управленческой командой, однако МУП работает из рук вон плохо.
— Вы прекращайте, сколько можно-то? Наведите порядок, или мы примем решение, будем работать с другими! — заявил Хабиров.
Накануне этот вопрос уже поднимали на совещании с премьер-министром Андреем Назаровым. «САХ» получил задание фиксировать на фото каждый рейс мусоровозов. Жалоб от жителей в зоне ответственности предприятия фиксируют все больше.
Руководство «Спецавтохозяйства по уборке города» сменилось в марте — после критики со стороны главы уфимской администрации Ратмира Мавлиева. Прежний директор, экс-глава Советского района Рустем Рахматуллин, занял этот пост в сентябре 2025 года, однако, судя по всему, с задачами не справился. Теперь предприятие возглавляет Ильдар Абдуллин — выходец из Нефтекамска.