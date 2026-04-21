За два дня калининграды обогатили мошенников на 9,6 млн рублей

В Калининградской области за два минувших выходных дня сразу четыре человека оказались обмануты телефонными мошенниками. Они отдали преступникам более 9,6 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.
Самую крупную сумму — 4 млн рублей — перевел дистанционным аферистам пенсионер из Калининграда. Он поверил лжесотрудникам ФСБ и Росфинмониторинга, обвинившим его в финансировании вооруженных сил иностранного государства.
В числе жертв также оказались два жителя Светлогорска и девушка-менеджер из Калининграда.
