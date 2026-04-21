Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом водолазы ищут на дне Касатки пропавшего мужчину

В Новониколаевском районе Волгоградской области организованы поиски пропавшего без вести мужчины. Как уточнили в ГКУ «Служба спасения», водолазы ведут поиски в акватории реки Касатка хутора Алексиковский.

Поисковые работы организованы по заявке Урюпинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по региону. В поисках задействованы водолазы Урюпинского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения».

Напомним, ранее в Дубовском районе водолазами в районе села Оленье было найдено тело рыбака.

Фото: ГКУ «Служба спасения».