Суд признал виновной выносившую решения в отпуске судью

Бывшую федеральную судью Тамбовского районного суда Тамбовской области, чьи полномочия были прекращены в 2022 году, оштрафовали на 600 тыс.

Источник: РБК

Бывшую федеральную судью Тамбовского районного суда Тамбовской области, чьи полномочия были прекращены в 2022 году, оштрафовали на 600 тыс. руб. по статье о вынесении заведомо неправосудных решений (ст. 305 УК), сообщает информационный центр Следственного комитета.

«Суд, изучив доказательства по уголовному делу, учитывая данные о личности подсудимой, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, по каждому из десяти преступлений назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. По совокупности преступлений судом окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. руб.», — уточняет объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

В ходе слушаний было установлено, что осужденная, находясь в ноябре 2021 года в отпуске, без исследования и установления фактических обстоятельств вынесла заведомо неправосудные судебные решения по десяти делам. Это было сделано для сокращения числа находившихся в ее производстве гражданских дел без их передачи в производство другим судьям и без продления процессуальных сроков.

Вернувшись на работу, она вложила в материалы дел подписанные ею судебные решения. Впоследствии вынесенные осужденной судебные решения были признаны незаконными и отменены судами апелляционной инстанции.

Согласно ст. 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, эти дела могут быть возобновлены ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. К ним, в частности, относится установление факта подложности доказательств, протоколов или иных документов, что повлекло вынесение незаконного или необоснованного решения.

До исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа сохранен арест на имущество осужденной.

Уголовное дело было возбуждено главой СК России Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации и зарегистрировано судом в апреле 2025 года. Ранее экс-судья просила Верховный суд отменить согласие на возбуждение уголовного дела в ее отношении, однако ей было отказано.

