Суд признал виновной выносившую решения в отпуске судью

В ходе слушаний было установлено, что осужденная, находясь в ноябре 2021 года в отпуске, без исследования и установления фактических обстоятельств вынесла заведомо неправосудные судебные решения по десяти делам. Это было сделано для сокращения числа находившихся в ее производстве гражданских дел без их передачи в производство другим судьям и без продления процессуальных сроков.