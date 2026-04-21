Эксперты рекомендовали признать памятником дом на Чайковского, где жил легендарный советский контрразведчик

Местоположение: «Памятник расположен в северной части исторического центра города, на участке, ограниченном с юга улицей Чайковского, с востока улицей Менжинского, с запада проездом». Форма и облик здания. По мнению экспертов, сложную объёмно-планировочную схему нельзя менять — например, пристроить ещё один корпус или снести существующий. Стены и цоколь, выполненные из привычного для подобных памятников красного кирпича. Оконные проёмы, которые сгруппированы по-своему на каждом фасаде. Кроме того, ценными признали их обрамления, из которых часть украшена рельефными геометрическими фигурами. Дверные проёмы с кирпичными перемычками. Главное украшение дома — эркерные фонари с лепными медальонами и лилиями. На одной из стен также находятся прямоугольные филенки с гирляндами из цветов, плодов и листьев. Аттики (декоративные стенки) с плоскими пилястрами и вазонами. Карнизы — как общий, который идёт по всему периметру здания, так и отдельные, расположенные между этажами. Четыре межэтажные лестницы.