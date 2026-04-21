Нижегородские дорожники в четыре раза увеличили расход противогололедных материалов из-за продолжительного снегопада

Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, в связи с продолжительным характером непогоды количество задействованной техники увеличилось с 277 до 332 единиц. В работах по-прежнему участвуют все 56 дорожных организаций, четыре мостовые организации, привлечены 649 дорожных рабочих (70 бригад).
Сотрудники ГУАД, ответственные за обеспечение безопасности и содержание дорог, находятся на закрепленных за ними территориях. Поставлена задача усилить контроль и передавать оперативную информацию каждые 2−3 часа.
Если в первую ночь (с 19 на 20 апреля) было израсходовано 598 тонн противогололедных материалов (ПГМ), то минувшей ночью объем вырос до 2 116 тонн. Это связано с большей интенсивностью осадков и необходимостью более активной обработки дорожного полотна.
Циклон, пришедший на территорию Нижегородской области в ночь на 20 апреля, продолжает влиять на погодные условия: снег с дождем, порывистый ветер до 10 м/с на фоне температуры воздуха около нуля градусов, на отдельных участках дорог — накат, гололед и рыхлый снег.
Несмотря на ухудшение погодных условий, проезд на всех автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения обеспечен. Заторов не зафиксировано. Существенных замечаний со стороны ГИБДД, пассажирских автотранспортных предприятий и администраций районов не поступало. Вместе с тем, водителям настоятельно рекомендуется выбирать скоростной режим с учетом сложных погодных условий и соблюдать дистанцию.