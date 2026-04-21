Проект «Единство — путь к Победе» Чинцова стал победителем премии «Служение» ВАРМСУ

Сегодня, в День местного самоуправления, в Москве были объявлены победители III Всероссийской муниципальной премии «Служение» (0+), организованной Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента России. Проект «Единство — путь к Победе» (0+) председателя городской Думы Нижнего Новгорода Евгения Чинцова победил в номинации «С передовой СВО в муниципалитет».
Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Всего в этом году на соискание премии было подано 63 тысячи заявок, которые рассматривались и оценивались 351 членом Экспертного совета.
«Для меня честь получить премию “Служение”. Это признание того, что опыт, полученный на передовой, — лучшая школа для работы на благо России и нашего родного Нижнего Новгорода. Благодарю нашего президента Владимира Владимировича Путина за внимание к муниципалитетам, за создание уникальной площадки — Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления — где мы можем общаться и обмениваться опытом. Отдельная благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину за создание условий для реализации важных патриотических проектов. Также благодарю вдохновителя проекта Александра Алексеевича Серикова, аппарат городской Думы Нижнего Новгорода и учителей истории всех городских школ. Без вашей вовлеченности успех нашего проекта “Единство — путь к Победе” сегодня был бы невозможен. Эта награда — не итог, а стимул работать еще усерднее. Патриотическое воспитание молодежи и развитие нашего города — это наше общее дело. Мы продолжаем трудиться ради будущего России. Спасибо за доверие! Служу Отечеству!» — сказал Евгений Чинцов, получая награду из рук полномочного представителя президента Российской Федерации в УрФО Артема Жоги.
Губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин отметил важность проекта «Единство — путь к Победе» для воспитания подрастающего поколения:
«Благодаря патриотическому проекту Евгения Чинцова несколько тысяч школьников прошли по интереснейшему тематическому маршруту вместе с учителями истории, которые примерили на себя роль экскурсоводов. Восьмиклассники познакомились с великими подвигами нижегородцев — от ополчения 1612 года до специальной военной операции. Знакомые улицы Нижнего стали живым учебником, рассказавшим о пути воинской славы. Нет сомнений, что такой урок истории о наших героях навсегда останется в памяти ребят».
Напомним, Евгений Чинцов — кавалер трех орденов Мужества, участник СВО и программы «Время героев» — весной 2025 года инициировал историко-патриотический проект «Единство — путь к Победе», представляющий собой интерактивный маршрут по девяти знаковым достопримечательностям Нижнего Новгорода. Все они объединены темой подвига земляков во имя Отечества.
Идея проекта родилась после обращения к депутатам городской Думы Нижнего Новгорода школьных учителей истории и родителей учащихся с просьбой разнообразить работу по патриотическому воспитанию детей. Основную цель проекта авторы обозначили в донесении до молодежи исторической правды о жизни и развитии страны на протяжении последних четырех веков. Кроме того, для них было важно, чтобы проект послужил воспитанию в детях любви к родному краю, а увиденное и услышанное вызвало бы в них искреннее чувство гордости за свою страну и свой город.
В первом сезоне по маршруту прошли 4300 учащихся восьмых классов школ Нижнего Новгорода. Экскурсоводами стали 300 учителей истории. В проекте были задействованы 150 сотрудников музеев-партнеров, выпущен информационный буклет о проекте, изготовлен видеоролик для распространения в общеобразовательных учреждениях. Охват аудитории через медиаканалы составил более миллиона человек.
11 марта текущего года стало известно о том, что проект вошел в топ-110 проектов III Всероссийской муниципальной премии «Служение», став единственным финалистом от Нижегородской области. По результатам народного голосования на портале госуслуг, завершившегося 6 апреля, решением Экспертного совета премии нижегородский проект вошел в топ-40 лучших инициатив страны.
Второй сезон проекта «Единство — путь к Победе!» стартовал в год, объявленный президентом России Годом единства народов России, 31 марта. Евгений Чинцов лично сопровождал на маршруте первую группу школьников и учителей Ждановской средней школы Кстовского района.
В продолжение проекта по опыту прошлого сезона будет организован конкурс коллажей «История в кадре», посвященный событиям, личностям или объектам, с которыми юные нижегородцы знакомятся на экскурсии. По результатам будут определены 30 победителей.
Справка.
В III Всероссийском муниципальном форуме «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» ВАРМСУ принимают участие более 7000 представителей 89 регионов страны — команды муниципалитетов со своими проектами и предложениями. Трехдневная программа мероприятия, помимо вручения премии «Служение», включает стратегические сессии и экспертные дискуссии, посвященные вопросам устойчивого развития территорий, туризма, инфраструктуры и обмена лучшими практиками.