В Думе предложили разрешить пересдачу ЕГЭ сразу по нескольким предметам

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который предлагает расширить возможность пересдачи ЕГЭ: школьникам могут разрешить единожды пересдать экзамен сразу по двум и более предметам по их выбору.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
В пояснительной записке отмечено, что участникам государственной итоговой аттестации дадут право использовать дополнительные дни для пересдачи нескольких дисциплин, которые они сдавали в текущем году. Цель инициативы — снизить уровень стресса у выпускников и обеспечить более объективную оценку знаний.
Особое внимание уделяется тому, что результаты поступления в вузы формируются по сумме баллов за несколько предметов, а не одного. Расширение возможностей пересдачи, как считают авторы законопроекта, должно повысить справедливость оценки знаний и увеличить шансы выпускников на успешное поступление.
Сейчас выпускники могут пересдать один предмет по выбору в тот же год. Предыдущий результат аннулируется, даже если он выше нового.
Сейчас дополнительные дни сдачи есть только по двум обязательным предметам — для тех, кто не получил допуск к экзаменам в основной период, не набрал минимальные баллы или чьи результаты были аннулированы.
В 2026 году таким днем для аттестации по русскому языку станет 4 сентября, а для базовой математики — 8 сентября.
