Социальный фонд после реформы: как изменились выплаты и сроки услуг

Социальный фонд России подводит итоги трех лет после объединения: сроки выплат сокращаются, услуги переходят в онлайн, а нагрузка на граждан снижается — в программе «Таманцев. В итоге».

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков в эфире Радио РБК отметил, что ключевым результатом реформы стало создание системы «одного окна» и перевод большинства услуг в цифровой формат: фонд оказывает более 300 млн услуг в год, а сроки назначения популярных выплат, включая единое пособие, сократились до шести дней при нормативе в десять.

По его словам, объединение позволило снизить административную нагрузку и перераспределить ресурсы: отчетность для работодателей сократилась в пять раз, а фонд без увеличения штата взял на себя десятки новых мер поддержки, что дало экономию порядка 80 млрд руб. В центре обсуждения — эффективность цифровизации, борьба с мошенничеством, устойчивость пенсионной системы на фоне дефицита бюджета и роль страховых принципов в формировании будущих выплат.