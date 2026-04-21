Мессенджер «Макс» ограничил работу у пользователей с включенным VPN

Минцифры 30 марта провело совещание с руководителями компаний, владеющих крупнейшими российскими ресурсами, на котором сообщило, что к 15 апреля компании должны ограничить доступ на их платформы пользователям с включенными VPN, писал РБК. По словам одного из источников, 15 апреля — «это не день Х, а, скорее, ориентир». Министерство активизировало борьбу с VPN и занялось проработкой методов ограничения обхода блокировок.