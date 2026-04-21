Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские депутаты поддержали выделение земли под дата-центры без торгов

Комитет заксобрания Нижегородской области по градразвитию поддержал внесенную губернатором инициативу о признании строительства центров обработки данных масштабными инвестпроектами. Соответствующие поправки вносят в региональный закон о регулировании земельных отношений, это позволит выделять земельные участки под строительство зданий ЦОД без торгов.

Источник: Коммерсантъ

Как пояснили в облправительстве, большинство дата-центров в Нижегородской области строятся инвесторами под собственные нужды или по запросу конкретного клиента, но мощностей недостаточно. В регионе большой спрос на размещение в ЦОД и облачные технологии. Поправка призвана стимулировать цифровизацию и развитие технологий ИИ в регионе. Также эта мера должна повысить конкурентоспособность Нижегородской области в ИТ-сфере.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году нижегородские власти вдвое сократили налог на имущество для дата-центров.