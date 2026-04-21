На Дону ввели жёлтый уровень погодной опасности

Жителям региона рекомендуется соблюдать меры предосторожности: в период непогоды предпочтительно оставаться в помещении. Если вы оказались на улице, держитесь на безопасном расстоянии от деревьев, линий электропередачи и лёгких конструкций, которые могут быть повреждены порывами ветра.