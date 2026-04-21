На Дону ввели жёлтый уровень погодной опасности

Информацию указали на прогностической карте Гидрометцентра.

По данным метеорологов, 22 апреля с 06:00 до 18:00 ожидаются порывы ветра до 15−18 м/с. Кроме того, до вечера среды местами по области возможны грозы.

Гидрометцентр использует цветовую шкалу для обозначения уровня угрозы природных явлений: жёлтый цвет сигнализирует о потенциально опасной погоде.

Жителям региона рекомендуется соблюдать меры предосторожности: в период непогоды предпочтительно оставаться в помещении. Если вы оказались на улице, держитесь на безопасном расстоянии от деревьев, линий электропередачи и лёгких конструкций, которые могут быть повреждены порывами ветра.