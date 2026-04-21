Фигурирующих в деле о похищении людей под Воронежем участников СВО оставили под стражей

В феврале управление Следственного комитета России по Воронежской области сообщило о задержании семи человек, обвиняемых в похищении людей и вымогательстве (ч. 2 ст. 126 и ч. 2 ст. 163 УК РФ, максимальная санкция — 12 лет лишения свободы). По версии следствия, они похитили в Россоши 17-летнего подростка и местную жительницу, отпустив их после того, как те передали им имущество и 100 тыс. руб. После задержания всех фигурантов дела отправили в СИЗО.