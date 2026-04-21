Аэрокурьеров для доставки мелких грузов начнут тестировать в Нижнем Новгороде

Напомним, Нижегородская область стала пионером в использовании беспилотников в гражданских сферах. В феврале 2025 года в регионе впервые поднялся в воздух медицинский дрон — он доставил пробирки между больницами. А 30 марта в Лысковском округе начались испытания аэродоставки лекарств: беспилотник соединил аптеку в райцентре и село Валки, которое отделяет Волга. Если обычная дорога с паромом занимает около часа, а в период ледохода — 4−5 часов, то дрон преодолевает расстояние за 10−15 мину.