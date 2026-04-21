Путин рассказал о планах врагов России

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Враги России думают, как оформить тот факт, что победа будет за Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник проводит встречу с представителями муниципального сообщества РФ на площадке Всероссийской муниципальной премии «Служение». Ранее глава государства принял участие в церемонии награждения победителей и лауреатов.
«Там просто думают, как это все оформить. Ну, посмотрим. Тем не менее, боевые действия всегда — это вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили», — сказал Путин в ходе встречи.