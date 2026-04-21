Путин пообещал проработать систему водоснабжения в малых городах

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение проработать вопрос обслуживания систем водоснабжения в малых городах.
Путин во вторник проводит совещание с главами российских муниципальных образований, встреча проходит на площадке всероссийской муниципальной премии «Служение». Ранее глава государства принял участие в церемонии награждения победителей и лауреатов.
Глава городского поселения Семилуки в Воронежской области Дмитрий Проскуряков обратился к президенту с рядом инициатив, которые могли бы помочь наладить процесс водоснабжения в малых городах, отметив, что в малочисленных населенных пунктах есть сложности с определением ресурсоснабжающей организации.
«Обязательно дам поручение проработать вопрос», — сказал Путин в ходе встречи.
Премия «Служение» — главная муниципальная премия страны. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.