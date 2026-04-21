Суд не разрешил открыть роддом в Новокузнецке, где погибли 9 детей

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 им. Г. П. Курбатова и вновь приостановил деятельность акушерского стационара № 1 на срок до 90 суток. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.
При проверке 17 января были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, включая несоблюдение санитарных правил, отсутствие необходимых противоэпидемических мер и ненадлежащее обеспечение безопасных условий труда, быта и отдыха.
«В судебном заседании представитель надзорного органа подтвердил наличие выявленных нарушений, указав, что ранее учреждение уже привлекалось к административной ответственности, однако нарушения устранены не были», — говорится в сообщении.
Суд постановил приостановить деятельность стационара с возможностью доступа в здание для проведения ремонтных работ и устранения нарушений. Срок исчисляется с 17 апреля 2026 года. Постановление суда не вступило в законную силу.
Девять новорожденных скончались в роддоме № 1 в период с 1 по 12 января. Все они родились раньше срока, общий диагноз отсутствовал. Сначала медучреждение закрыли на карантин, затем его работу приостановили на 90 дней.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК) и о халатности (ст. 293 УК). Главному врачу больницы Виталию Хераскову предъявили обвинение по статье о халатности, его отправили под домашний арест. Для проверки работы родовспоможения в Кузбасс ранее направили комиссию под руководством главы Росздравнадзора Аллы Самойловой.
