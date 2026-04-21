Воронежская область удерживает лидерские позиции в РФ при работе с обращениями граждан

Один из лучших показателей в стране по эффективности работы с обращениями граждан продемонстрировала Воронежская область. По итогам 2025 года доля положительно рассмотренных обращений в регионе более чем в три раза превысила среднероссийский уровень и показатель по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Источник: "Российская газета"

Один из лучших показателей в стране по эффективности работы с обращениями граждан продемонстрировала Воронежская область. По итогам 2025 года доля положительно рассмотренных обращений в регионе более чем в три раза превысила среднероссийский уровень и показатель по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Об этом стало известно на оперативном совещании у губернатора Александра Гусева. С докладом выступил руководитель регионального управления по работе с обращениями граждан Борис Прокопенко.

Наблюдается снижение традиционных каналов коммуникации — через межведомственный документооборот, сайт облправительства, почту и личные приемы — более чем на 38 процентов год к году. Вместе в регионе фиксируется резкий рост цифровых обращений. Поток через платформу обратной связи (ПОС) увеличился более чем на 65 процентов. В результате общее число обращений выросло примерно на 10 процентов.

Основная проблематика обращений в 2025 году сосредоточилась в социальной сфере, экономике и ЖКХ. Существенную нагрузку добавили обращения, поступившие по итогам прямых линий президента — их было более 54 тысяч.

При этом рост нагрузки не повлиял на качество обработки. По словам Бориса Прокопенко, выстроенная система позволила не только выдержать сроки рассмотрения, но и повысить результативность — в том числе за счет увеличения доли положительных решений.

В рейтинговом сравнении регионов Воронежская область заняла первое место в ЦФО и второе место в целом по России.

Отдельное внимание власти уделяют «полевой» работе. В 2025 году профильное управление провело 11 выездных мероприятий, охватив 473 населенных пункта. В рамках этих выездов были организованы приемы граждан, контрольные мероприятия и обучающие семинары, в которых приняли участие более 600 сотрудников.

Губернатор Александр Гусев по итогам совещания акцентировал внимание на необходимости работать не только с отдельными жалобами, но и с системными проблемами.

— Важно отслеживать обращения, в которых содержатся вопросы системного характера. Нужно своевременно реагировать на обеспокоенность граждан и доводить информацию до профильных руководителей, — отметил глава региона.