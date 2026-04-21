Беспилотники будут летать над Нижним Новгородом 22 апреля

В Нижнем Новгороде стартуют испытания нового авиамаршрута для доставки небольших посылок. Эти тесты, назначенные на 22 апреля, проводятся в рамках специального законодательного эксперимента, действующего в Нижегородской области. Информацию об этом предоставили в правительстве Нижегородской области.

Беспилотные аппараты будут перемещаться между объектами, расположенными на улицах Костина и Коминтерна. Полеты осуществляются по плану и соответствуют всем действующим нормам безопасности, предусмотренным для экспериментального правового режима.

Каждый летательный аппарат оснащен современными системами навигации, парашютным комплексом, а также световыми сигнализаторами, обеспечивающими его видимость с земли.

Ранее почти тонну биоматериалов перевезли беспилотниками в Нижнем Новгороде.