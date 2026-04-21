В Ростовской области 9 Мая не будут проводить шествие «Бессмертного полка»

В Ростовской области в День Победы, 9 Мая, не состоится традиционное шествие «Бессмертного полка». Об этом в ответ на запрос «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в Комитете по молодежной политике Ростовской области. Власти объяснили отмену уличной акции действующими ограничениями на массовые мероприятия. В 2026 году почтить память героев предложено в онлайн-формате.
В официальном ответе ведомства поясняется, что в настоящее время на территории региона действует указ губернатора от 30.08.2024 № 73. Согласно документу, приостановлена организация и проведение вне помещений массовых праздничных, культурных и зрелищных мероприятий, если они предполагают одновременное присутствие более 50 человек. Из-за этого проведение акции в формате уличного шествия не представляется возможным.
При этом в комитете подчеркнули, что в 2026 году «Бессмертный полк» пройдет в уже ставшем традиционным онлайн-формате. Трансляция будет организована на сайте 2026.polkrf.ru.
Чтобы портрет ветерана появился в виртуальном строю, необходимо до 6 мая зарегистрироваться на сайте и внести все требуемые данные в личном кабинете.
