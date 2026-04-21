Суд в Лондоне обязал Потанина раскрыть активы на процессе с бывшей женой

Суд в Лондоне отклонил ходатайство бизнесмена Владимира Потанина о переносе разбирательства по иску со стороны его бывшей жены Натальи о разделе имущества. Это следует из текста решения Королевского суда Лондона.
Суд отказал Потанину в просьбе приостановить процесс, пока Арбитражный суд в России примет решение по его иску с требованием запретить Наталье продолжать разбирательства с бизнесменом за пределами российской юрисдикции. Судья Макдональд отметил, что рассмотрение заявления бывшей жены предпринимателя уже заняло восемь лет.
Кроме того, отклонено требование миллиардера разделить процесс на два этапа: сначала оценить уместность рассмотрения дела в английском суде, а потом перейти к сути иска. Оба вопроса рассмотрят в рамках одного процесса, решил судья. Он также отменил решение другого судьи от 2022 года и обязал Потанина раскрыть всю информацию о своих активах в рамках предстоящего разбирательства. Бизнесмен выступал против этого, ссылаясь в том числе на российские законы о коммерческой тайне и санкции. Судья Макдональд счел эти аргументы неубедительными.
Суд назначил слушания на ноябрь 2026 года, они должны пройти в течение 15 дней, а также разрешил Потанину, который находится под санкциями Великобритании, участвовать в заседаниях по видеосвязи.
РБК обратился с запросом к представителю Владимира Потанина.
Потанины развелись в 2014 году после более чем 30 лет брака, между ними начались судебные разбирательства о разделе имущества.
В феврале 2026 года Потанин подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшей супруге Наталии. Бизнесмен просит суд запретить бывшей жене продолжать судебное разбирательство с ним в суде Лондона.
Как следует из текста постановления судьи Макдональда, Потанин в иске в российском суде указывает, что британские санкции ставят его «в явно неравное положение по отношению к жене и создают значительные препятствия для его эффективного доступа к правосудию». Кроме того, бизнесмен настаивает, что иск жены в Лондоне направлен на пересмотр и обход окончательных и обязательных решений российских судов, которые уже разрешили имущественные споры между Потаниными и которые уже были приведены в исполнение.
