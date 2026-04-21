Человек в чёрной маске. Изобретатель победил рак кожи благодаря юмору

«Пока ты чертишь, смеёшься над абсурдом, ищешь, как соединить клавиатуру с баяном или навигатор с самоваром, у тебя нет времени на страх. Юмор стал моим главным лекарством», — подчеркнул Игорь Мироненко. Даже трёхметровая селфи-палка (селфи — фотография-автопортрет, снятая на переднюю камеру смартфона. — Ред.), попавшая в реестр рекордов России, родилась не от желания похвастаться. Историю её возникновения энтузиаст описывает так: ему нужно было проверить крышу на протечку, а лестницы не было. Тогда мужчина решил проблему просто — привязал телефон к палке, поднял, снял видео. А потом подумал: да это же популярное устройство, только более длинное.