Изобретатель победил рак кожи благодаря юмору

В своём городе он известен как «человек в чёрной маске». Долгие годы 66-летний Игорь Мироненко боролся с раком кожи. Лечение, операции, неопределённость — каждый день для него становился тяжёлым испытанием.
Но вместо того чтобы сломаться и сдаться, он выбрал другой путь: не жалеть себя, а спасаться творчеством и создавать интересные разработки. В их числе, например, сейф для сала с сигнализацией, встроенными весами, интернет-маячком и кнопкой для фото. Rostov.aif.ru выяснил, как процесс изобретательства, абсурдный юмор и ежедневная работа над идеями помогли дончанину пройти через непростое для него время и выстоять.
Юмор как главное лекарство.
Каждое утро Игоря Викторовича начиналось с испытания. Он просыпался, чувствуя тяжесть страшной болезни и ежедневное напряжение. По его признанию, был момент, когда ему показалось, что конец близок.
«Проснулся с невероятной лёгкостью, как будто тело ничего не весит. Повернуться не могу, встать не могу, но на душе так спокойно. И первая мысль: а как же мать? Я у неё один, ухаживать больше некому», — вспоминает мужчина в беседе с rostov.aif.ru.
Эта мысль стала якорем. Он поднялся c кровати, цепляясь за дверной косяк, и твёрдо решил: сдаваться нельзя. Приходя в онкологическое отделение, он видел, как пациенты, принявшие диагноз как приговор, таяли за считанные дни.
«Если дать слабину, сказать себе: “Я не выживу”, организм это слышит. Нужно настраивать себя на жизнь, даже когда кажется, что сил нет», — настаивает Игорь Викторович.
Путь к выздоровлению не был лёгким. Из-за перенесённого заболевания и последствий сложной операции, мужчина продолжительное время вынужден был ходить в медицинской маске. В Зернограде это породило множество слухов.
«В городе пустили сплетню, что у меня опасное венерическое заболевание. Люди на улице косились, шептались за спиной, кто-то прямо говорил: “Зачем вы его тут держите?” Пришлось уйти с работы», — сетует изобретатель.
Однако найти новое место оказалась сложно. Чтобы не погрузиться в безысходность, мужчина нашёл способ переключить сознание. Он стал создавать абсурдные арт-объекты. Всё началось с рядовой бытовой ситуации.
«Сижу на кухне, в кармане пятьдесят рублей. Купил один окорочок, денег больше нет. Смотрю на него и думаю: а что, если сделать сковородку в такой форме?» — вспоминает дончанин.
Он обвёл курицу карандашом и представил анатомическую форму дна (особенность конструкции, которая влияет на распределение тепла. — Ред.). Затем мужчина обратился к знакомому дизайнеру: вместе они перенесли эскиз в компьютерную программу, отрисовали 3D-модель, добавили золотое покрытие и тефлоновый эффект. Такая посуда ценна тем, что её прилегающие к окорочку края позволяют прожаривать мясо одновременно не только снизу, но и с других сторон.
Неожиданно для изобретателя проект получил признание: вышла первая публикация в интернете, посыпались звонки от журналистов и предложения о съёмках. Но для Игоря всё это было не ради славы.
«Пока ты чертишь, смеёшься над абсурдом, ищешь, как соединить клавиатуру с баяном или навигатор с самоваром, у тебя нет времени на страх. Юмор стал моим главным лекарством», — подчеркнул Игорь Мироненко.
Даже трёхметровая селфи-палка (селфи — фотография-автопортрет, снятая на переднюю камеру смартфона. — Ред.), попавшая в реестр рекордов России, родилась не от желания похвастаться. Историю её возникновения энтузиаст описывает так: ему нужно было проверить крышу на протечку, а лестницы не было. Тогда мужчина решил проблему просто — привязал телефон к палке, поднял, снял видео. А потом подумал: да это же популярное устройство, только более длинное.
Будильник для всего дома.
Сейчас в разработке «донского Кулибина» другой необычный проект: набор «гламурного сантехника». Концепция уже готова: корпус чемоданчика разделён на две половины, внутри фрезерованы подложки для специальных разводных ключей. Ручки планируется украсить орнаментом из кристаллов, а корпус покрыть под булатное золото. К набору должна прилагаться мини-сумка с кармашками под крошечные бутылочки сувенирного шампанского.
«Сантехник ведь должен быть с настроением, а если он гламурный, то и подавно», — улыбается собеседник редакции.
Проект пока не завершён, но даже мысли о нём, чертёж деталей и подбор фурнитуры работают для Игоря Викторовича как терапия, отгоняя тяжёлые мысли.
Другое детище, над которым мужчина работает сегодня, стало для него символом плана на будущее.
«Хочу сделать самый громкий будильник в мире. Концепт — фигура Буратино, ростом сантиметров восемьдесят, с шестерёнками на груди и часовым механизмом внутри. А сзади — три трубы: басовая, поменьше и автомобильная сирена. Разные частоты накладываются друг на друга, грохот будет неимоверный», — делится планами изобретатель.
Задумка проста: чтобы этот будильник заставлял проснуться весь подъезд.
«Дай бог не помереть, сделаю обязательно», — подчёркивает Игорь Мироненко.
У мужчины множество других увлечений. Он — автор герба Зернограда, играет ретро-музыку, осваивает современные диджей-пульты. По его признанию, ритм тоже лечит. Игорь Мироненко уверен: пока в его мастерской рождаются новые идеи, жизнь продолжается. Этот тезис проверен им лично, ведь он победил, а болезнь отступила.