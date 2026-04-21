К витрине «Сделано в Волгоградской области» присоединились 15 брендов

Продавцами на витрине «Сделано в Волгоградской области» на маркетплейсе Ozon уже стали 15 предпринимателей, сообщили в региональном центре «Мой бизнес». Работа платформы отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В ноябре прошлого года Волгоградская область стала 51-м регионом, который присоединился к проекту компании Ozon «Сделано в России». Сейчас на витрине области размещено более 3,5 тыс. товаров, которые просмотрели более 8,6 тыс. пользователей. Среди популярных категорий — товары для туризма, охоты и рыбалки, бытовая химия и средства гигиены, а также аптечные средства.
«Онлайн-торговля давно стала привычной, и сегодня у местных производителей появляется все больше инструментов для роста. Совместный проект Ozon и центра “Мой бизнес” — это региональная витрина, которая помогает предпринимателям заявить о себе, получить доступ к новым покупателям и продавать свои товары с подтвержденным качеством. Для бизнеса это не просто дополнительный канал сбыта, а возможность масштабироваться, укреплять доверие аудитории и увеличивать продажи», — отметила представитель центра «Мой бизнес» Александра Павленко.
Местные предприниматели с производством в регионе могут бесплатно разместить свою продукцию в специальном разделе и дополнительно продвигать ее на многомиллионную аудиторию. Для этого необходимо обратиться в центр «Мой бизнес» или отправить заявку на электронную почту cpp34@volganet.ru.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.