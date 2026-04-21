Внедрение инновационных методов снизило смертность от болезней сердца и сосудов

Для помощи участникам СВО объединили силы несколько учреждений. Базовое лечение и реабилитацию бойцы проходят в больнице имени С. И. Сергеева. За 2025 год она приняла 723 пациента, открыла хирургическое отделение на 30 коек для лечения минно-взрывных ранений и оснастила реабилитационную службу современным оборудованием. Когда состояние бойцов стабилизируется, при необходимости их отправляют в Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов. Там в 2025 году изготовили около 450 протезов, а с января 2026 года отделение сложного протезирования заработало после ремонта в полную силу. В нем бойцы проходят полный цикл восстановления, в который входят как лечебная физкультура и физиотерапия, так и занятия с психологом и обучение ходьбе на протезе. Кроме того, участникам СВО оказывают стационарную помощь в больнице имени О. В. Владимирцева, в которой в 2025 году развернули 36 коек в травматолого-ортопедическом и нейрохирургическом отделениях и выполнили 195 операций.