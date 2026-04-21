Внедрение инновационных методов снизило смертность от болезней сердца и сосудов

В Хабаровском крае внедряют современные методы лечения, строят и ремонтируют больницы и поликлиники. Главным достижением стало снижение смертности от болезней сердца и сосудов на 15%. Об этом сообщил контент-партнер «РГ» «AmurMedia».
Работа здравоохранения Хабаровска нацелена на повышение доступности и качества медицины для местных жителей. Кроме того, развитие отрасли отвечает задачам, поставленным в рамках нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. В 2025 году хабаровские врачи освоили несколько инновационных методов лечения, позволяющих спасать пациентов, для которых ранее открытое вмешательство на сердце было невозможным.
Для помощи участникам СВО объединили силы несколько учреждений. Базовое лечение и реабилитацию бойцы проходят в больнице имени С. И. Сергеева. За 2025 год она приняла 723 пациента, открыла хирургическое отделение на 30 коек для лечения минно-взрывных ранений и оснастила реабилитационную службу современным оборудованием. Когда состояние бойцов стабилизируется, при необходимости их отправляют в Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов. Там в 2025 году изготовили около 450 протезов, а с января 2026 года отделение сложного протезирования заработало после ремонта в полную силу. В нем бойцы проходят полный цикл восстановления, в который входят как лечебная физкультура и физиотерапия, так и занятия с психологом и обучение ходьбе на протезе. Кроме того, участникам СВО оказывают стационарную помощь в больнице имени О. В. Владимирцева, в которой в 2025 году развернули 36 коек в травматолого-ортопедическом и нейрохирургическом отделениях и выполнили 195 операций.
Благодаря современным генно-инженерным препаратам стало возможным достижение высоких результатов в области лечения детей с тяжелыми наследственными и системными заболеваниями. Межрегиональный центр детской хирургии больницы имени А. К. Пиотровича принял более 200 пациентов со всего ДФО и выполнил 154 операции. Для диагностики в работу введен компьютерный томограф, обновлена рентгенологическая служба и установлен магнитно-резонансный томограф.
В Хабаровском крае за 2025 год родилось более 10 тысяч детей. Современное оборудование и технологии выхаживания недоношенных детей обеспечивают их выживаемость на уровне 91,5%. Ежегодно около 330 новорожденных, причем примерно 100 из них массой тела менее 1500 граммов, получают лечение в реанимации Перинатального центра. Также в учреждении есть реанимация для женщин и отделение вспомогательных репродуктивных технологий.
В рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Хабаровском крае построили 21 объект, а также 26 быстровозводимых модульных конструкций, провели 61 капитальный ремонт, закупили 136 автомобилей, включая машины скорой помощи, и поставили 2853 единицы медицинского оборудования.
В ближайшие пять лет в Хабаровске планируют построить детскую и взрослую поликлиники в микрорайоне Ореховая сопка, завершить возведение межрайонного онкологического диспансера, а капитальный ремонт затронет 25 объектов.
За пять лет программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в регион привлекли 337 специалистов, из них 220 врачей и 117 средних медработников. Прежде всего кадры были распределены в северные и отдаленные районы. В 2026—2030 годах ожидается еще 295 специалистов по земским программам: 188 врачей и 107 средних медработников. По программе «Кадры здравоохранения» ожидается 195 специалистов, включая 75 врачей, 120 средних медработников и отдельно 60 врачей для больниц Комсомольска-на-Амуре.