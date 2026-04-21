Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти нижегодки в больнице

Председатель Следственного комитета России поручил представить подробный доклад по уголовному делу о возможном ненадлежащем оказании медицинской помощи жительнице Нижегородской области. Поводом стало обращение, опубликованное в группе Информационного центра СК в сети, сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам заявителей, женщина была госпитализирована в мае прошлого года, однако диагноз ей поставили с опозданием. Выбранная схема лечения привела к осложнениям, и спустя непродолжительное время пациентка скончалась. При этом, как утверждают родственники, к ответственности до сих пор никто не привлечен, а с результатами судебно-медицинской экспертизы семья не согласна.
В региональном управлении СК продолжается расследование уголовного дела. Назначена дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которую проведут специалисты профильного центра ведомства.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю нижегородского управления Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования, уже проведенных следственных действиях и аргументах потерпевшей стороны. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата.