Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госмессенджер сменил название на русскоязычное «МАКС»

Госмессенджер Max сменил название на «МАКС». Как сообщает ИА «Высота 102», русскоязычное наименование теперь.

Госмессенджер Max сменил название на «МАКС». Как сообщает ИА «Высота 102», русскоязычное наименование теперь можно увидеть на официальном сайте и в магазинах приложений App Store и Google Play.

Напомним, бета-версия сервиса стартовала в марте прошлого года. К началу апреля нынешнего года в мессенджере зарегистрированы уже более 110 млн человек. За развитие платформы отвечает дочерняя компания VK — «Коммуникационная платформа».

Недавно в госмессенджере также стали ограничивать пользователей при входе с включенным VPN. При попытке написать сообщение появляется плашка: «Отключите VPN, чтобы пользоваться MAX».

Фото: Алексей Костяков / V102.RU.