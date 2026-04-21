Первый бетон залили в основание фундамента будущего ЖК в рамках КРТ в районе Самочкина

В Нижнем Новгороде на строительной площадке жилого комплекса «Весна в Заречье» монолитные работы стартовали с заливки бетона в основание фундамента первого корпуса. Проект комплексного развития территории (КРТ) в районе улицы Самочкина (Ленинский район) реализуется группой «Самолет» — победителем торгов.
Механизм КРТ предусматривает обновление жилой застройки с обеспечением всей необходимой инфраструктурой: это не только строительство нового жилого комплекса, но и детского сада на 320 мест, поликлиники на 100 посещений в смену, а также парковки на 415 машино-мест. Кроме того, инвестор обязан освободить территорию и разработать проектно-сметную документацию для строительства школы на 1100 мест.
«КРТ по улице Самочкина — одна из первых реализованных правительством области площадок, предусматривающих улучшение жилищных условий граждан за счет инвестора. Начало работ на стройплощадке — результат скрупулезной совместной работы частного и публичного сектора по расселению аварийного и ветхого фонда и наглядное доказательство эффективности механизма КРТ в решении социально значимых проблем», — отметила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева.
К настоящему моменту на стройплощадке завершен значительный объем подготовительных работ: выполнена разработка котлована, произведено устройство основания под фундамент, обеспечена необходимая инженерная подготовка площадки. Уже завершено бетонное основание, в которое было залито около 690 кубических метров бетона.
«Заливка первого бетона — это один из ключевых этапов реализации проекта, который символизирует переход от подготовительных работ к активной фазе строительства. Мы последовательно движемся в соответствии с графиком и уже в ближайшее время выйдем на монолитные работы первого этажа. Для нас важно не только соблюдать сроки, но и обеспечивать высокое качество строительства на каждой стадии», — отметил директор кластера группы «Самолет» Владислав Непочелович.
Жилой комплекс «Весна в Заречье» реализуется на территории общей площадью около 13,7 гектара. В рамках проекта предусмотрено строительство порядка 120 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Первая очередь включает четыре жилых дома высотой до 21 этажа. Проект комплексного развития территорий направлен на обновление городской среды и повышение качества жизни горожан. Первый этап реновации стартовал в декабре 2023 года с расселения жителей из ветхого и аварийного фонда. На сегодняшний день 132 семьи улучшили свои жилищные условия, переехав в современные квартиры. Всего в рамках программы планируется улучшение жилищных условий более 500 семей.