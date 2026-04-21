Первый бетон залили в основание фундамента будущего ЖК в рамках КРТ в районе Самочкина

Жилой комплекс «Весна в Заречье» реализуется на территории общей площадью около 13,7 гектара. В рамках проекта предусмотрено строительство порядка 120 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Первая очередь включает четыре жилых дома высотой до 21 этажа. Проект комплексного развития территорий направлен на обновление городской среды и повышение качества жизни горожан. Первый этап реновации стартовал в декабре 2023 года с расселения жителей из ветхого и аварийного фонда. На сегодняшний день 132 семьи улучшили свои жилищные условия, переехав в современные квартиры. Всего в рамках программы планируется улучшение жилищных условий более 500 семей.