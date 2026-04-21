В Ростовской области вынесли приговор фигурантам дела о поджоге подстанций

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 13 до 20 лет лишения свободы четырех фигурантов дела о поджогах трансформаторных подстанций в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его данным, в конце 2023 — начале 2024 года Григор Мурадян во время переписки с человеком, желающим противодействовать СВО, согласился за деньги совершать теракты — поджоги объектов энергетической инфраструктуры Ростова-на-Дону. К этому он привлек своих знакомых Эльдара Кармеева и Ивана Оанчу.
В декабре 2023 года они купили компоненты, из которых изготовили самодельную зажигательную смесь, и ночью 28 декабря отправились к трансформаторной подстанции в Ростове-на-Дону, где Мурадян поджег ее.
В начале января 2024 года, по данным суда, они попытались поджечь пункт контроля управления узла магистрального нефтепровода в Ростове-на-Дону. Однако им помешал дежурный вооруженный наряд охраны.
Через несколько дней Мурадян и Рафаел Киракосян приехали к еще одной трансформаторной подстанции и подожгли ее.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о теракте и покушении на него.
«В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Мурадяну по совокупности с приговором Азовского городского суда Ростовской области — 20 лет, Кармееву — 15 лет, Киракосяну — 13 лет, Оанчу — 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме», — сказал собеседник агентства.