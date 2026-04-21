В Калининградской области подведены итоги первого экологического медиафорума «Эковектор»

В образовательном центре в поселке Донское провели первый областной молодежный медиафорум «Эковектор», который собрал около 100 студентов и школьников региона. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в течение трех дней ребята создавали медиаконтент, посвященный актуальным вопросам экологии Калининградской области.
В программе также были мастер-классы, общение с ведущими экспертами, а в финале участники защищали проектные работы перед жюри под председательством первого заместителя губернатора Калининградской области Валерия Шерина.
Работы были посвящены сохранению водных ресурсов и леса, особо охраняемым природным территориям (ООПТ), туризму и т.д.
Победителями стали три команды, работавшие по направлениям лесного хозяйства, ООПТ и экологического туризма. Лучшие видеоролики, посты и заметки участников обещают транслировать в эфирах региональных телеканалов и на информационных ресурсах области.
Министр природных ресурсов и экологии области Оксана Астахова уже заявила, что форум удачный и станет для Калининградской области традиционным. Проводить его намерены ежегодно.