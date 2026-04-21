Горнолыжный курорт «Губаха» возобновит работу из-за выпадения 40 см снега

Горнолыжный курорт «Губаха» вновь откроет трассы на два выходных дня — 22 и 23 апреля — из-за сильного снегопада, сообщает администрация курорта в социальных сетях.
Зимний сезон официально завершился 4 апреля, но за последние дни в районе Губахи выпало 40 см снега, и осадки всё ещё продолжаются. После шутливых вопросов прикамцев о сроках начала весеннего сезона администрация курорта незамедлительно ответила, что катание возобновится в предстоящие субботу и воскресенье.
Лыжники и сноубордисты смогут прокатиться по трассам «Турист» и «Гигант» — на курорте будет работать кресельный подъёмник с 10:00 до 18:00. Кроме того, гости могут отдохнуть и пообедать в местном кафе, а также взять снаряжение напрокат. Администрация «Губахи» сообщила, что если наберется достаточно желающих, то будет запущен фирменный автобус прямо до курорта.