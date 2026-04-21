93 места вышло на голосование за благоустройство в Нижегородской области

В Нижегородской области стартовало всероссийское голосование по выбору общественных пространств для благоустройства. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в MAX. С 21 апреля по 12 июня 2026 года жители региона могут проголосовать за территории, которые преобразятся в следующем году. В список для голосования включены 93 объекта в 23 муниципалитетах, включая Нижний Новгород и Кстовский район.