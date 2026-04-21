93 места вышло на голосование за благоустройство в Нижегородской области

В Нижегородской области стартовало всероссийское голосование по выбору общественных пространств для благоустройства. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в MAX. С 21 апреля по 12 июня 2026 года жители региона могут проголосовать за территории, которые преобразятся в следующем году. В список для голосования включены 93 объекта в 23 муниципалитетах, включая Нижний Новгород и Кстовский район.
Глава региона напомнил, что с 2019 года в области уже благоустроили более 750 общественных пространств и 3000 дворов. Опыт региона по сбору мнений жителей стал основой для федеральной платформы Минстроя РФ, что сделало процесс выбора максимально удобным. Губернатор призвал нижегородцев проявить активность, отметив, что именно участие граждан позволяет создавать комфортную среду для отдыха и спорта.
Рейтинговое голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Выбрать приоритетную территорию можно на специальном портале, уделив процессу всего несколько минут. Результаты определят перечень объектов, которые получат финансирование на обновление и создание современной инфраструктуры в ближайшей перспективе.
Ранее сообщалось, что 849 памятных мест облагородят в Нижегородской области до конца весны.