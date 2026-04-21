Липецкая область лидирует в Черноземье по росту экспорта зерна в начале 2026-го

В первом квартале 2026 года Липецкая область показала самый высокий рост экспортных поставок зерна в порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) среди регионов Черноземья. Регион увеличил объемы экспорта по сравнению с показателями прошлого года более чем в пять раз — с 59 тыс. т до 332 тыс. т. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в аналитическом центре «Русагротранс» (входит в «Деметра-холдинг»).