В Таганроге проведут виртуальное шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» в Таганроге не планируется в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий, но акцию организуют в сети. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.
— 9 мая на портале и в аккаунтах в соцсетях администрации Таганрога запустят видеофильм «Бессмертный полк Таганрога» — виртуальное шествие в честь героев Великой Отечественной войны. Приглашаем каждого присоединиться к этой важной инициативе и вписать имя своего героя в общую летопись Победы, — отметила Светлана Камбулова.
Чтобы ветеран вошел в состав виртуального полка, нужно подготовить фотографию и краткую информацию: фамилию, имя, отчество, годы жизни (если они известны), звание и род войск, место службы или фронт, на котором сражался участник Великой Отечественной войны.
Все эти материалы следует отправить на электронную почту: taganrog-pobeda@yandex.ru.
— Каждая фотография — история мужества, часть большой и сложной истории нашей страны. Давайте встанем в виртуальный строй «Бессмертного полка» вместе. Приложим усилия, чтобы ни одно имя не было забыто, — обратилась к таганрожцам Светлана Камбулова.
