Опубликовано постановление мэрии Воронежа о возобновлении отопительного периода

О повторном пуске тепла сегодня объявил мэр Воронежа Сергей Петрин. Он отметил, что решение было принято «из-за сохраняющейся и спрогнозированной низкой температуры воздуха, а также в связи с обращениями жителей». Накануне, 20 апреля, губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что власти фиксируют рост обращений в сфере ЖКХ в связи с прекращением отопительного сезона, причем часть граждан позитивно воспринимает уменьшение суммы в платежках, но другие просят возобновить подачу тепла. Господин Гусев выразил надежду, что «в городе все под контроль возьмут».