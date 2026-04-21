В Выксе открылась финальная часть выставочного цикла «Путевые заметки»

В Музее истории ВМЗ (выксунского завода ОМК) открылась завершающая выставка выставочного цикла «Путевые заметки. Возвращение». Проект, состоящий из четырех частей, представляет произведения искусства из коллекции Ирины и Анатолия Седых, которая формировалась на протяжении 30 лет и насчитывает более 1 тыс. работ. По замыслу коллекционеров первый показ проходит на выставочной площадке малого промышленного города. Первые три части экспозиции в Выксе увидели уже более 8 тыс. зрителей.
Финальная выставка цикла — «Путевые заметки. Возвращение» — самая масштабная. В нее вошли 52 работы авангардистов, нонконформистов и представителей актуального искусства. Среди художников: Петр Кончаловский, Павел Филонов, Илья Кабаков, Эрик Булатов, Владимир Вейсберг, Михаил Рогинский, Андрей Гросицкий, Анатолий Зверев, Франциско Инфанте-Арана, Виталий Пушницкий, Евгения Буравлева, Дима Филиппов, Кирилл Котешов и другие. Куратор выставки — Моника Норс.
Проект «Путевые заметки» делает искусство доступнее благодаря экскурсиям с обсуждением — арт-медиацией. Гости выставки не просто слушают гида, а делятся впечатлениями и мыслями, открывая для себя новые грани произведений. Арт-медиации на финальной части экспозиции начнутся в мае. В ходе трех предыдущих выставок состоялись более 50 экскурсий с обсуждениями, в которых приняли участие около 600 посетителей.
«Выставочный цикл подходит к концу, и кажется, что это завершение пути. Однако мы надеемся, что это лишь начало новой истории — как для нас в рамках дальнейшей работы с коллекцией, так и для зрителей. Первые три части проекта увидели более 8 тысяч человек из Выксы и других городов и даже стран, и эта цифра — подтверждение того, что разговор оказался востребованным и интересным. Мы благодарим всех, кто прошел этот путь вместе с нами! Такой отклик дает нам энергию продолжать», — отметила Ирина Седых, председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие» и коллекционер.
Четвертая часть выставочного цикла «Путевые заметки. Возвращение» продлится до 30 августа 2026 года. Музей истории ВМЗ в Выксе работает без выходных.
