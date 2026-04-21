Подведены итоги ежегодного городского фестиваля профессионального мастерства

Завершился ежегодный городской фестиваль профессионального мастерства «Классный руководитель года-2026», в котором одержала победу классный руководитель 7 «Б» школы № 75 Канавинского района Юлия Голицына. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил победительницу в своих соцсетях.
Мэр рассказал, что Юлия Алексеевна преподает вот уже 22 года, она ведет историю и обществознание, а также руководит школьным методическим объединением. Кроме преподавания и внеклассного общения с детьми, она также привлекает к школьной жизни и их родителей.
«Ребята под руководством Юлии Алексеевны не раз становились победителями и призерами интеллектуальных конкурсов, а еще — экскурсионных проектов и научных конференций, что неудивительно, ведь педагог сама организует для учеников познавательные экскурсии, развивая интерес к истории родного Нижнего Новгорода и нашего края», — написал Юрий Шалабаев.
В этом году в конкурсе «Классный руководитель года-2026» приняли участие 269 человек, и глава города поблагодарил каждого за их важную работу работу и стремление к профессиональному развитию.
Ирина Борякова, директор городского департамента образования, отметила, что конкурс, который по инициативе Надежды Николаевны Белик департамент проводит ежегодно, позволяет увидеть лучшие практики классных руководителей Нижнего Новгорода, учитывая, что школьный мир — это не только уроки, но и внеурочная деятельность, где ключевая роль у классного руководителя.
«Сегодняшние финалисты — это очень молодые, активные, креативные классные руководители. Они показывают разнообразные методы, приёмы работы, как с детьми, так и с родителями. Особенно это актуально сейчас, когда время меняется очень быстро, когда приходит искусственный интеллект. Очень важно как раз увидеть разнообразные практики и способы, как отвлечь детей от мира виртуального, а погрузить их в такой разнообразный реальный мир», — сказала Ирина Борякова. В финал конкурса вышли победители районных этапов «Классный руководитель года», а итоги профессионального фестиваля подводились по результатам 5 конкурсных испытаний: педагогическая статья, обобщение опыта работы классного руководителя, «Панорама воспитательных идей», мастер-класс — проведение внеурочного профориентационного занятия «Россия — мои горизонты» и классный подкаст. Нижегородские педагоги представили вниманию жюри и зрителей самые интересные моменты занятий и педагогические находки на темы — «Россия здоровая: медицина и фармацевтика в России» и «Россия индустриальная: космическая отрасль».
Юлия Голицына, победительница конкурса, поделилась, что учителем мечтала стать с детства, а потому пошла учиться в профильный класс довузовской подготовки перед поступлением в университет. В своей работе она руководствуется не строгостью по отношению к детям, а добротой и пониманием, и дети отвечают ей тем же. Ученики Юлии Алексеевны прошли со своей классной руководительницей два этапа занятий с комиссиями и видеосъёмками, а также переживали за нее во время конкурса.
«Участие в таком конкурсе — это, прежде всего, опыт. Как я сейчас уже говорю всем своим коллегам и знакомым: я закончила университет с этим конкурсом, потому что конкурс непростой, тут очень профессиональное жюри. Я очень старалась, я подошла к этому конкурсу с большой ответственностью. И надеюсь, что это действительно реально оцененный труд», — рассказала Юлия Голицына.
Наталья Новикова, классный руководитель 8 «А» класса средней школы № 3 Кстовского района, поделилась, что основным моментом в воспитательной деятельности считает построение классного коллектива, а конкурс для нее стал шагом в новое.
Учитель физической культуры и классный руководитель 6 «Б» класса школы № 137 Автозаводского района Руслан Гусейнов отметил, что находить общий язык с молодым поколением ему помогает желание быть с ребятами «на одной волне». И в нынешнее время, когда гаджеты у детей стоят чуть ли не на первом месте, он старается взаимодействовать со школьниками через спорт и проводить много времени со своими учащимися вне уроков.
Каждый финалист конкурса был отмечен дипломом и кубком за инновационную деятельность и победу в номинации: