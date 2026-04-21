Подведены итоги ежегодного городского фестиваля профессионального мастерства

«Сегодняшние финалисты — это очень молодые, активные, креативные классные руководители. Они показывают разнообразные методы, приёмы работы, как с детьми, так и с родителями. Особенно это актуально сейчас, когда время меняется очень быстро, когда приходит искусственный интеллект. Очень важно как раз увидеть разнообразные практики и способы, как отвлечь детей от мира виртуального, а погрузить их в такой разнообразный реальный мир», — сказала Ирина Борякова. В финал конкурса вышли победители районных этапов «Классный руководитель года», а итоги профессионального фестиваля подводились по результатам 5 конкурсных испытаний: педагогическая статья, обобщение опыта работы классного руководителя, «Панорама воспитательных идей», мастер-класс — проведение внеурочного профориентационного занятия «Россия — мои горизонты» и классный подкаст. Нижегородские педагоги представили вниманию жюри и зрителей самые интересные моменты занятий и педагогические находки на темы — «Россия здоровая: медицина и фармацевтика в России» и «Россия индустриальная: космическая отрасль».