В Петербурге днём 21 апреля прошла первая репетиция парада Победы

Накануне на главной площади города военный оркестр отрепетировал свое выступление, включая синхронный марш и музыкальное сопровождение будущего парада. Также ранее в городе проходили построения подразделений Росгвардии, участвующих в подготовке к мероприятию.
Основная часть репетиции парада запланирована на ближайшие дни. Уже сегодня военные отрабатывали элементы построения и взаимодействия.
Первая репетиция сводного военного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона состоялась ранее в апреле и собрала более 500 военнослужащих. Подготовка к параду продолжается в плановом режиме.