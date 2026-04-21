В Петербурге днём 21 апреля прошла первая репетиция парада Победы

В Петербурге состоялась первая репетиция парада Победы, который пройдет 9 мая. Подготовка к торжественным мероприятиям проходит на Дворцовой площади, её посетила корреспондент «МК в Питере» Кристина Сбитнева.

Накануне на главной площади города военный оркестр отрепетировал свое выступление, включая синхронный марш и музыкальное сопровождение будущего парада. Также ранее в городе проходили построения подразделений Росгвардии, участвующих в подготовке к мероприятию.

Основная часть репетиции парада запланирована на ближайшие дни. Уже сегодня военные отрабатывали элементы построения и взаимодействия.

Первая репетиция сводного военного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона состоялась ранее в апреле и собрала более 500 военнослужащих. Подготовка к параду продолжается в плановом режиме.