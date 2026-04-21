Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области волонтерами благоустройства станут 4,7 тыс. человек

Они будут помогать в проведении голосования за объекты обновления.

Источник: Национальные проекты России

Заявки для участия во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в качестве волонтеров подали 4,7 тыс. жителей Свердловской области. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

«Традиционно молодежь и не только становится добровольцами проекта “Формирование комфортной городской среды”. Волонтеры агитируют местных жителей во время голосования и даже устраивают соревнования между собой, у кого получится привлечь больше горожан. Эта история уже стала всенародной, ведь благодаря активности свердловчан у нас появляются новые парки, скверы и другие пространства общественного притяжения», — рассказал директор департамента молодежной политики региона Денис Протасов.

Волонтеры уже в шестой раз будут оказывать помощь жителям и ждать их на специальных информационных точках, в общественных местах и на массовых мероприятиях. В прошлом году благодаря их работе в выборе общественных территорий приняли участие свыше 1 млн свердловчан. Всероссийское голосование за объекты, которые благоустроят в 2027 году, стартует 21 апреля.

В прошлом году в регионе было зарегистрировано рекордное количество волонтеров — 12,6 тыс. человек. Отметим, в Свердловской области разработан проект региональной мотивационной программы для поощрения самых активных волонтеров.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.