В Свердловской области волонтерами благоустройства станут 4,7 тыс. человек

Заявки для участия во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в качестве волонтеров подали 4,7 тыс. жителей Свердловской области. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.
«Традиционно молодежь и не только становится добровольцами проекта “Формирование комфортной городской среды”. Волонтеры агитируют местных жителей во время голосования и даже устраивают соревнования между собой, у кого получится привлечь больше горожан. Эта история уже стала всенародной, ведь благодаря активности свердловчан у нас появляются новые парки, скверы и другие пространства общественного притяжения», — рассказал директор департамента молодежной политики региона Денис Протасов.
Волонтеры уже в шестой раз будут оказывать помощь жителям и ждать их на специальных информационных точках, в общественных местах и на массовых мероприятиях. В прошлом году благодаря их работе в выборе общественных территорий приняли участие свыше 1 млн свердловчан. Всероссийское голосование за объекты, которые благоустроят в 2027 году, стартует 21 апреля.
В прошлом году в регионе было зарегистрировано рекордное количество волонтеров — 12,6 тыс. человек. Отметим, в Свердловской области разработан проект региональной мотивационной программы для поощрения самых активных волонтеров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.